Appuntamento a Massa con ’CandiArte’: Passeggiata Gastronomica sulle Colline del Candia

Domenica prossima si svolgerà l’edizione 2023 di ’CandiArte’, una passeggiata di circa 12 chilometri sulle colline del Candia con soste gastronomiche presso aziende agricole e trattorie tipiche della zona. Il ritrovo per la partenza sarà a Mirteto, presso la Pieve. La passeggiata si snoderà su un tracciato che, ricalcando in parte il percorso della Via Francigena, attraverserà i vigneti che fanno da corona ai paesi di Mirteto, Castagnara e Romagnano, luogo di produzione del pregiato vino di Candia. Stradelli e sentieri caratteristici nel verde con un panorama mozzafiato. Prevista anche un’estemporanea di pittura per giovani artisti.

Le soste gastronomiche sono così organizzate: al circolo "Le vedute di Massa" sarà consumata la colazione della vendemmia; al "Podere Scurtarola" il pranzo con i tordelli massesi della rinomata tordelleria "Pertini"; alla trattoria "Da Giuston", infine, la fermata sarà per gustare deliziosi dolci. Insomma, il meglio della tradizione gastronomica massese per una manifestazione che ha sempre suscitato interesse. La partecipazione è aperta a tutti, con prenotazione obbligatoria. Per informazioni, tel 348 3382697 -o 320 1782155.