Approvato il bilancio. I debiti di Casa Ascoli nel mirino della minoranza

Il consiglio comunale di Massa nella seduta di lunedì sera ha approvato il bilancio consolidato per l’esercizio 2022 dell’ente che quindi vede coinvolte le società partecipate e controllate a vario titolo, come Evam, Gaia, Casa Ascoli. Non rientra nel perimetro della redazione del documento contabile, invece, Cermec inquanto al 31 dicembre 2022 era ancora in concordato e quindi non può rientrare all’interno del bilancio consolidato.

Il consiglio ha approvato con 17 voti favorevoli, 4 astenuti da parte dell’opposizione di centrodestra, e 7 contrari fra Pd e Massa è un’altra cosa. Nel mirino dell’opposizione al sindaco Francesco Persiani in particolare ancora lo stato economico e finanziario di Casa Ascoli che è ben lontana dalla soluzione dei problemi dovuti ai debiti verso fornitori che ormai si trascinano da anni e che si aggirano a cifre attorno ai 4 milioni di euro e che la stessa opposizione si chiede come verranno assorbiti.