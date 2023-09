Apple sceglie Massa Carrara, le prime immagini pubblicitarie

Spuntano le prime immagini pubblicitarie girate dalla Apple nel set blindato realizzato durante questa estate all’interno delle cave di Carrara. Non si tratta di una novità: già in passato marchi prestigiosi hanno deciso di utilizzare come set naturale i bacini marmiferi, vista la bellezza delle nostre montagne e la grande particolarità che esse regalano su pellicola. In particolare la multinazionale e colosso della tecnologia avea scelto la zona del monte Bettogli per circa due giorni di lavoro in uno scenario del tutto vietato a occhi curiosi e meno per registrare immagini da utilizzare per la pubblicità di uno dei nuovi prodotti. E in queste ore qualcosa è stato svelato grazie ad alcuni scatti che sono ora sul sito ufficiale della Apple. Il prodotto è l’iPhone 15 e la prima immagine in assoluto legata proprio al set di Carrara, almeno di quelle riconoscibili a prima vista, è all’interno della sezione dedicata alle potenzialità della fotocamera: un’immagine relativa al grandangolo di cui è dotato lo smartphone in cui risaltano le cave e il panorama sulle nostre montagne alle spalle. Un’immagine che proprio in queste ore sta in qualche modo portando il fascino della nostra terra in giro per il mondo con uno dei marchi più iconici e venduti.