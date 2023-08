Appello per arruolare ‘nonni civici’ a Massa: ecco come partecipare

Si chiamano ‘nonni civici’ e sono i volontari delle associazioni del territorio che aiutano l’amministrazione comunale a garantire la sicurezza dei bambini davanti alle scuole. Un’istituzione che serve anche alla partecipazione attiva degli anziani alla vita sociale e culturale cittadina. Un progetto che va avanti da anni anche se nel 2022 alla fine aveva risposto all’appello solo l’Associazione per i diritti degli anziani Ada di Massa e Montignoso. Ma il Comune ci riprova ed ha ora aperto il bando per la ricerca di associazioni di volontariato del territorio a cui assegnare il ‘controllo’ delle scuole primarie nelle località Rinchiostra, Romagnano, Ortola, Volpigliano, Santa Lucia, via Fiume, via Casamicciola, via Pisa, via Romana, via Romana Bagaglione, via Ronchi.

Pensionati, o persone comunque libere da impegni di lavoro, che hanno il compito di vigilare su entrata e uscita dalle scuole, di sorvegliare i bambini nell’attraversamento della strada, eventuali contatti con persone sconosciute e segnalare situazioni di pericolo. L’attività inizia il 15 settembre ma per motivi di carattere organizzativo, l’inizio del servizio potrà subire delle modifiche, e si conclude con la fine dell’anno scolastico al 10 giugno. L’attività di nonno civico dovrà essere effettuata davanti ai plessi delle primarie almeno 30 minuti prima e 15 minuti dopo rispetto all’orario di ingresso in tutti i giorni di frequenza. Possono presentare domanda di partecipazione le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte, da almeno sei mesi, nel Registro Unico del Terzo Settore e che abbiano tra i fini del proprio Statuto la promozione di iniziative atte a favorire la partecipazione delle persone anziane alla vita civile e sociale nonché il loro benessere psico-fisico, contribuendo a contrastare forme di emarginazione ed esclusione sociale. Le domande devono essere presentate entro l’8 settembre a [email protected], a mano all’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì (ore 9-12.30), il martedì e giovedì anche ore 15-17.