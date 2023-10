Appello ai ministeri sulle bonifiche: "Garanzie sui tempi e le risorse"

Il testo è semplice e scritto per ottenere risposte concrete. E’ quello di una lettera elaborata dalla Commissione ambiente del Comune di Massa, che ha ottenuto il via libera da tutti i membri e sarà presto sottoposta ai vari esponenti dei gruppi consiliari. L’obiettivo è chiedere certezze sui tempi e le risorse per le bonifiche nel territorio di Massa Carrara. Il documento sarà inviato ai Ministeri dell’ambiente e della salute, poi a Regione Toscana, Provincia e Sogesid, per conoscenza alla Prefettura. Due le richieste principali della commissione: avere "con urgenza risposte certe riguardo i tempi previsti per la bonifica dei siti SINSIR, quali la falda in zona industriale, il quartiere Tinelli e il terrapieno antistante la Ex Colonia Torino" e, con la medesima urgenza, "risposte riguardo le risorse già vincolate ai siti sopracitati e quelle da stanziare". "Attendiamo fiduciosi – scrivono – una celere risposta e un celere intervento di inizio lavori di bonifiche". Richieste che partono da premesse ben precise legate a salute e sicurezza.

"Un’importante priorità del Consiglio Comunale di Massa è garantire la protezione dell’ambiente e con essa la tutela della salute dei cittadini, visto l’alto tasso di mortalità dovuto all’inquinamento" sottolineano i commissari e ricordano che "l’attuale situazione ha anche un forte impatto negativo sullo sviluppo economico e turistico del territorio, il rinnovato impegno del Governo e della Regione Toscana a stanziare fondi per le bonifiche riguardanti il nostro territorio e considerata l’eccessiva dilatazione dei tempi necessari per la bonifica e la restituzione alla comunità di importanti parti del nostro territorio". Il documento sarà inviato anche al sindaco Francesco Persiani e al presidente del consiglio Agostino Incoronato e potrebbe diventare ordine del giorno in un prossimo consiglio.

Francesco Scolaro