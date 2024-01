Aperte le iscrizioni per diventare volontario di Protezione civile

Aperte le iscrizioni per diventare volontario nel gruppo Radio Cb Podenzana. Essere volontario della Protezione Civile è un modo concreto per farci del bene, attraverso l’aiuto agli altri, aiutare gratuitamente gli altri è da sempre un atto di grande generosità, è prendere coscienza di come un nostro gesto, anche piccolo, sia prezioso per migliorare la vita di altre persone.

Essere volontario offre la possibilità di vivere esperienze nuove, di immergersi in realtà diverse e vivere esperienze uniche ricche di buone sensazioni, quelle che fanno bene al cuore. Facendo volontariato si ha la possibilità di conoscere tante persone diverse ed entrare in contatto con loro, imparare a conoscere mondi diversi e immergersi nel tessuto sociale del territorio. Per maggiori informazioni contate il numero 3471708299 oppure 3281827981.