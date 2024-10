Antonelli nuovo direttore di Anestesia

La sua professionalità e le sue doti umane erano già riconosciute, ora l’esito del concorso bandito dall’Asl ha dato conferma del grande lavoro svolto in questi anni e per Stefano Antonelli è arrivata la nomina a direttore dell’unità operativa di Anestesia e rianimazione Apuane e Lunigiana per 5 anni. Antonelli, nato e residente a Massa, si è laureato in Medicina e chirurgia nel 1993 all’Università di Pisa, dove si è poi specializzato in Anestesia e Rianimazione e in Farmacologia clinica a indirizzo tossicologico, oltre ad aver conseguito il master in “Trained in regional anaesthesia” e due master in Management. Alcuni incarichi libero-professionali e nel 1999 era arrivata l’assunzione come dirigente medico di primo livello in Anestesia e rianimazione all’ospedale civico di Carrara e poi all’ospedale “Apuane”, dove ha lavorato fino al 2019 quando è passato all’Opa della Fondazione Monasterio.

Le sue doti umane, oltre alla sua professionalità, lo hanno fatto conoscere e apprezzare. Molte le missioni a cui ha partecipato in Africa con l’organizzazione “Emergenza Sorrisi Onlus” guidato dal principio che "ogni bambino in qualunque parte del mondo, ha diritto ad un futuro pieno di vita e di gioia". Di questo ha parlato anche agli studenti delle scuole apuane, affrontando anche i temi della solidarietà sociale, sanitaria e umanitaria. Antonelli è anche un bravo e appassionato chitarrista e come musicista si è esibito in alcune occasioni all’ospedale Apuane per il progetto “Donatori di musica”.

"Ringrazio la direzione aziendale – evidenzia Stefano Antonelli – per questa nomina che mi riempie di orgoglio. Per me è un ritorno: ritrovo quindi tanti amici e un’organizzazione che ben conosco, a partire dallo staff medico e infermieristico della Terapia Intensiva, che ha sempre dimostrato grande impegno e competenza. Si tratta però soprattutto di un nuovo inizio. Il mio obiettivo sarà lavorare in costante co llegamento e integrazione con gli altri reparti ospedalieri, con la direzione di presidio e anche con le strutture del territorio per quanto concerne i punti di reciproco interesse, anche nell’ottica di un’ottimizzazione della gestione clinica e del ricorso alle cure intensive e agli accessi ospedalieri".

"Questa nomina – sottolinea la direttrice generale dell’Asl Casani – permette di far rientrare nella nostra Azienda, con un meritato incarico di responsabilità, un professionista di assoluto valore. Il dottor Antonelli ha confermato di avere le caratteristiche e la preparazione professionale adatte a ricoprire questo ruolo di grande rilevanza nella nostra organizzazione sanitaria. . Gli auguro buon lavoro e ci attendiamo l’ulteriore consolidamento della struttura di Terapia intensiva, che sta già svolgendo pienamente il ruolo fondamentale che le è demandato dalla comunità".