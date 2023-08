Antichi mestieri a Ponticello Usi e costumi della comunità nella rievocazione storica

FILATTIERA

Tornano in scena a ferragosto i ’Mestieri nel borgo’ a Ponticello. La rievocazione storica della vita quotidiana della comunità agricola giunta alla 27esima edizione. Lo scenario ambientato in un piccolo agglomerato rurale che risale al medioevo offre, dal 12 al 15 agosto (dalle 18 alle 24) un’ interessante panoramica degli aspetti più significativi della civiltà contadina.La manifestazione si articola in diverse sezioni che attraverso l’esposizione degli oggetti della vita quotidiana e degli strumenti di lavoro, dei manufatti artigianali, rappresenta le attività dell’economia e gli usi e costumi delle comunità locali sino agli anni Cinquanta. Le stradine dell’antico borgo si animano di figuranti in costume che interpretano la vita di paese di qualche secolo fa: c’è chi cuoce le pannocchie, chi tempera il ferro nella forgia, chi impaglia e cuce. Aspetti della vita quotidiana delle donne sono rappresentati da testimonianze di filatura con rocca e fuso, dal bucato con la cenere, alla farmacia contadina delle erbe alla creazione di pizzi e merletti. La rassegna mostra le tecniche dell’artigianato antico come la lavorazione a intreccio del vimine, del ferro e della pietra. Di particolare interesse la sezione dedicata alla lavorazione del legno, alla bottega del puntapiatti, del materassaio e del maniscalco. Saranno esposti attrezzi usati nelle botteghe artigiane e manufatti tipici come le splendide culle decorate con incisioni a motivo geometrico. Completano la rassegna gli antichi sistemi di peso e misura, la tipica cucina della tradizione locale e una sezione riservata al tema della medicina popolare e della religiosità. Tra memoria e cultura gastronomica c’è spazio anche per la cultura con le conferenze: sabato 12 agosto alle 21.30 Lido Barani presenta il libro ’La Valle della Luna’; domenica 13 agosto alle 21.30 il centro teatro Pontremoli presenta il libro di Pierangelo Coltelli e Andrea Baldini ’Lo spirito della goliardia’; lunedì 15 agosto alle 21.30 Rosanna Pinotti illustra le prime galline sociale della Lunigiana e il viaggio di un comò emigrato; merted’ 16 agosto alle 21.30 Riccardo Boggi e Rolando Paganini presentano il libro ’Lamadia racconta’. Poi la giornata con il pastore, i giochi di un tempo la musica popolare e lo spettacolo di fuoco.

Natalino Benacci