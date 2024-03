Annalisa Toschi nominata coordinatrice della Lega Giovani

E’ Annalisa Toschi la nuova coordinatrice provinciale della Lega Giovani per Massa Carrara. Con la nomina ha preso il posto di Filippo Frugoli, oggi coordinatore regionale del partito. "Annalisa è una giovane dinamica e appassionata che si è distinta per il suo impegno nella promozione dei valori e degli ideali della Lega Giovani – commenta Frugoli – . Il suo lavoro e la voglia di intraprendere questo nuovo percorso al servizio dei giovani e i cittadini la rendono un’ottima scelta per guidare il movimento di Massa Carrara verso un coinvolgimento attivo e costruttivo nella politica e nelle iniziative sociali". Annalisa Toschi è già al lavoro per le elezioni europee.