Ancora una frana. Chiuso un ponte

Con un’ordinanza emanata d’urgenza, il sindaco Moriconi ha decretato la chiusura di via Fravizzola al Km 2,1 dal Ristorante Il Selvatico e del ponte adiacente per movimento franoso. Quest’ultimo si sarebbe verificato a seguito degli ultimi eventi metereologici che avrebbero pure danneggiato il ponte in questione. L’architetto del Comune Erica Pipitò insieme ai tecnici del Genio Civile ha valutato pertanto la chiusura del tratto di strada e del ponte per eliminare gravi pericoli per la pubblica incolumità. L’area sarà chiusa al traffico finché non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza. Le frazioni di Caprognano e Gignago, si potranno raggiungeree da via Montecchio, che ha inizio da Via Borghetto, in Comune di Fosdinovo, e attraversa Castelnuovo Magra, località Colombiera, per poi giungere a Caprognano.