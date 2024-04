‘Amici di San Caprasio‘ riuniti nel ricordo di Enrico Fregosi

Un’assemblea, un ricordo, una conferenza e alcune sorprese. Oggi nel teatrino di San Caprasio ad Aulla si terranno l’assemblea degli Amici di San Caprasio e uno straordinario evento promosso dal Comune di Aulla. Il ricordo di Enrico Fregosi, cantore delle tradizioni aullesi, vivrà con le parole del sindaco Roberto Valettini e le letture di Achille Guastalli, mentre a seguire Antonio Fusco, presentato dal sindaco, farà chiarezza su cause e prevenzione della fibrillazione atriale, illustrando una vera e propria svolta rivoluzionaria. Gli Amici di San Caprasio rinnoveranno il tesseramento e approveranno bilanci economici e i rendiconti delle attività 2023, oltre alla ricca programmazione per l’anno in corso che vede ancora le ‘Notti dell’archeologia’ dal 3 luglio con la presenza del soprintendente di Siena Gabriele Nannetti e del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Nel primo incontro ‘Il racconto di una bella storia: i bronzi di San Casciano e il ritorno degli dei’. Per i cittadini di Aulla, ma non solo, il ricordo di Enrico Fregosi sarà un momento particolarmente emozionante. Fregosi fin dai primi lavori di scavo del 2001 è stato presente e poi ha accolto visitatori e pellegrini con una competenza molto apprezzata, i suoi libri sono documenti molto importanti sulla identità aullese del primo novecento.