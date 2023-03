Ambientalisti a confronto sui danni del biodigestore

Un seminario dedicato al biodigestore del Cermec organizzato dalle associazioni ambientaliste per affrontare il tema della sostenibilità. L’appuntamento è per lunedì nella sala di rappresentanza di palazzo civico dalle 17 alle 20. Nel corso del seminario saranno approfonditi diversi argomenti per cercare di capire se il nuovo biodigestore sia alla base di una vera economia circolare. Gli ambientalisti si domandano: ‘Questi impianti possono causare rischi ambientali o sanitari per i residenti attraverso la liberazione di sostanze inquinanti o effetto serra?’, ‘Si tratta davvero di un processo di economia circolare basato sul recupero di materia che ritorna alla terra? E ancora: ‘Producono rumore e forti cattivi odori o materiale da smaltire?’. Il seminario si svolgerà in presenza, per chi lo volesse seguire da casa sarà fatta una diretta Facebook.