Amarcord di Massa nel romanzo di Sergio Alessi

’Massa e dintorni...’ nel libro di Sergio Alessi che si presenta oggi, alle 16.30, alla libreria ’Libri in Armonia’ di via Pacinotti a Massa. Sergio Alessi è nato a Viareggio ma vive da sempre a Massa; dopo gli studi classici ha frequentato per alcuni anni la facoltà di Lettere dell’ateneo pisano, dipartimento storico artistico. E’ stato cronista locale, occupandosi principalmente di teatro, spettacolo e curando le pagine ricreative dagli anni ’90, è diventato mediatore d’affari nel ramo immobiliare, professione che ha svolto fino all’estate del 2019. La scrittura è nel dna di Alessi che è molto attivo sui vari social, perchè "convinto sia un veicolo importante per la cultura". E anche sceneggiatore e curatore di alcuni doppiaggi ironici da film famosi in dialetto massese.

Il suo libro ’Massa e dintorni...’ è una vetrina di memorie, fatti, racconti che presentano un altro lato di osservazione sulla città, mediato da una ricerca spontanea di valori e principi salienti. Nasce proprio, spiega l’autore, "con l’intento di guardare Massa con la lente del cuore, abbandonandosi a una riflessione che non sia soltanto descrittiva ma punti a raccogliere dati per l’emozione, il ricordo, la commozione. C’è la volontà di far respirare il sogno, l’interiorità, la coscienza, senza altra pretesa, che non sia una piccola narrazione d’amore per i propri luoghi, con un po’ di spazio anche ad alcuni pezzi in dialetto e fiabe".