Alunni a lezione di trasporto pubblico. Il progetto ’Va dove ti porta il bus’

Il viaggio di “Va’ dove ti porta il bus” è partito. Il progetto didattico regionale promosso da Autolinee Toscane, che vede la partecipazione di ben 76 classi, è in piena fase di attuazione. A Carrara partecipano quattro classi dell’Istituto Comprensivo Fossola Gentili (5A della primaria Nardi, 1B, 1C e 1E per la scuola media inferiore Dazzi di Bonascola), la 2B classe media dell’Istituto Comprensivo Taliercio e la 5A della Scuola primaria paritaria Figlie di Gesù.

Il progetto, concepito per incentivare l’uso dei mezzi di trasporto pubblico da parte dei più giovani, ha fornito agli studenti gli strumenti per imparare a muoversi in autonomia e favorire l’immagine del viaggio in bus come un’occasione per acquisire maggiore consapevolezza del valore storico- artistico e turistico della propria città. L’iniziativa si è sviluppata in tre incontri, coordinati da un’operatrice appositamente preparata. Nel primo sono state presentate le buone pratiche per utilizzare il mezzo pubblico e i servizi offerti da Autolinee toscane: mezzi, fermate, linee, l’utilizzo di biglietti e abbonamenti. La presentazione si è sviluppata attraverso giochi, esercitazioni, videoproiezioni ed è stata scelta una linea urbana con una fermata vicino alla scuola. Il secondo incontro è consistito nella prima parte dell’attività ‘pratica’: accompagnati dai docenti, gli studenti hanno preso l’autobus per raggiungere il centro di Carrara. Qui hanno documentato con foto i luoghi di interesse storico e preso appunti per elaborare una ricerca storico-culturale sui monumenti visitati. Questo ad esempio l’itinerario della classe 1B delle Dazzi che dalla fermata più vicino alla scuola a Bonascola hanno preso la linea 75 fino a Carrara; sono scesi al capolinea, per poi iniziare il loro giro a piedi nel centro storico visitando Piazza Gramsci, Via del Plebiscito con la sua chiesa dedicata alle anime del Purgatorio, il Duomo e Piazza delle Erbe, osservando bene anche le insegne storiche (soprattutto di vecchie Drogherie), i portali marmorei dei palazzi più antichi come Palazzo Diana, e le varie icone e maestà presenti nelle nicchie sopra le porte di ingresso delle case. Dopodiché hanno avuto modo di vedere anche Piazza Alberica e il Teatro Animosi, successivamente il ponte di Groppoli e uno studio d’artista, per poi tornare a prendere la 75 in direzione scuola (Massa) dalla fermata di Piazza Matteotti. L’incontro finale, seconda parte dell’attività ‘pratica’, ha visto poi gli studenti rielaborare in classe l’esperienza vissuta insieme alle docenti di storia dell’arte: scegliendo tra una decina di foto, rappresentative degli edifici, delle piazze, dei monumenti e dei siti di interesse culturale, turistico e ambientale, i ragazzi hanno prodotto alcuni elaborati artistici sotto forma di disegni. I lavori finali saranno selezionati con gli elaborati delle classi di altri istituti del territorio e confluiranno nella mappa degli autobus di Carrara. Sarà la seconda mappa realizzata nel progetto. Lo scorso anno l’iniziativa ha riscosso particolare successo, grazie soprattutto alla veste grafica, chiara e dettagliata, e agli studenti che hanno decorato con 15 disegni la cartina, attualmente disponibile nella biglietteria di Autolinee Toscane e in distribuzione presso gli uffici comunali e nelle attività turistiche del territorio carrarino.