Alle ’Palme’ si parla di mare con il libro di Cristina Lorenzi

Gli incontri di luglio ’Tra stelle e mare’ organizzati dalla Libreria Nuova Avventura nel giardino del ristorante ’Le palme’ a Marina iniziano con un appuntamento che parla di mare, vela, donne e solidarietà. Domani alle 21,30 la consigliere comunale Maria Mattei presenterà il libro della giornalista della Nazione Cristina Lorenzi (nella foto) ’Oltremare’ edito da Carte Amaranto. Cinque racconti di banchina, in cui la giornalista riferisce, oltre alla propria esperienza personale in barca a vela, anche delle avventure di tre veri lupi di mare che hanno fatto dell’andare lento una ragione di vita. Si tratta di Angelo Russo che a soli 19 anni attraversò l’oceano con una barca di nove metri, poca esperienza e tanta voglia di scoprire il mondo; Aldo Di Lupo, che in quattro anni con la sua barca ha effettuato il giro del mondo e Massimiliano Bianchi anche lui alle prese con l’oceano i suoi venti e le sue onde.

Infine il racconto della ’Vela per la rinascita’ dove Cristina Lorenzi con Silvia Landi hanno dato vita aun progetto di solidarietà che resitutisce energie e sorriso con la vela terapia alle donne che hanno avuto problemi oncologici o che hanno subito violenze fisiche. Minicrociere nel Golfo dei poeti che restituiscono a tante donne provenienti da tutto il Paese la voglia di ricominciare e pensare al futuro.