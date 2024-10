Alla scoperta delle meraviglie con la caccia al tesoro

CARRARA

Domenica al via la prima edizione di ‘Porto e Città. Alla scoperta dei Tesori di Carrara’, la caccia al tesoro più divertente mai organizzata a Marina di scena a partire dalle 10 sul litorale. Le iscrizioni sono già aperte e nonostante la grande adesione di pubblico sono illimitate. Una domenica insolita per trovare il tesoro e vincere la sfida che coinvolgerà centinaia di persone, il tutto con l’ausilio della tecnologia.

Sarà l’occasione per trascorrere una giornata all’aria aperta all’insegna del gioco e dello stare in compagnia. Tutti possono partecipare e vivere Marina di Carrara in modo diverso e divertente, anche partecipando in bicicletta: chi non ne fosse munito nessun problema, le metteranno a disposizione gli organizzatori. Si tratta di un evento gratuito e aperto a tutti, organizzato dal Comune di Carrara in collaborazione con l’Autorità di sistema portuale del mar ligure orientale, il gruppo Grendi e altri partner locali. L’iniziativa, inserita nel programma degli ‘Italian port days’, è dedicata a famiglie e cittadini che desiderano scoprire e riscoprire le bellezze del territorio in modo divertente e coinvolgente. Parliamo di un’avventura digitale gamificata che permette ai partecipanti di esplorare il territorio in modo innovativo. Attraverso l’applicazione Smart Rogaining, i concorrenti percorreranno a piedi o in bicicletta, anche a pedalata assistita messe a disposizione dagli organizzatori, le strade e i luoghi più iconici del porto e del litorale facendo fotografie o selfie, risolvendo quiz, indovinelli e completando sfide fotografiche. Molto più di una caccia al tesoro, una manifestazione che intende coinvolgere la cittadinanza per conoscere meglio alcuni aspetti del territorio. I partecipanti avranno infatti l’opportunità unica di accedere anche ad alcune aree operative del porto solitamente non visitabili dal pubblico. Le squadre possono essere composte da 3 a 8 persone, di cui almeno un maggiorenne, per registrarsi è necessario iscriversi sul sito della manifestazione all’indirizzo: https://www.edutainmentformula.com/caccia-ai-tesori-porto-citta-carrara. È consigliato arrivare almeno mezz’ora prima dell’inizio dell’evento e completare l’iscrizione online per garantire una registrazione adeguata, meglio se nei giorni precedenti l’evento. Al termine della gara, alle 13,15 alla sala Marmoteca ‘Giulio Conti’ di viale Galilei si terrà la cerimonia di premiazione.