Alla scoperta dei ’Giardini’

Sarà presentato oggi, alle 17, nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale, il libro dell’architetto Mariella Zoppi intitolato "Giardini" edito dalla Carocci. L’incontro è a cura dell’associazione Briciole. Si tratta di un lungo e affascinante viaggio attraverso la storia millenaria dell’"arte della natura da Babilonia all’ecologia urbana". L’estremo rigore della ricerca, la ricca documentazione, la competenza tecnica dell’autrice e la sua sensibilità storica ed estetica ne fanno un testo prezioso non solo per gli ’addetti ai lavori’ ma anche per chi voglia approfondire i molti temi relativi alle aree verdi. L’architetto Mariella Zoppi è professore emerito di Architettura del paesaggio all’università di Firenze, ha progettato piani urbanistici, parchi e giardini in Italia e all’estero, ha scritto innumerevoli libri e anche ricoperto cariche amministrative. Dopo un’introduzione dell’autrice seguirà una conversazione tra la stessa Mariella Zoppi e l’architetto Franco Lorenzani.