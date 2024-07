Marina di Massa, stop all’alcol: “Divieti a tutela del decoro e della quiete urbana”

Marina di Massa (Massa Carrara), 24 luglio 2024 – “Sento il dovere di intervenire per salvaguardare il decoro e la quiete urbana della nostra amata città". Il sindaco Perisani annuncia così l’ordinanza che vieta – da venerdì 26 – la vendita per asporto, la detenzione e il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche (marciapiedi, strade, piazze) e sull’arenile compresi nel perimetro che abbraccia via Partaccia, via del Cacciatore, via Fortino di San Francesco, via delle Pinete, via Lungobrugiano, via Aulla, via Casamicciola, via Lungofrigido di Ponente, via Mazzini, via Mascagni, via Rossini, via Donizetti, piazza Ronchi, via Verdi, fino al confine con il Comune di Montignoso e il Comune di Carrara. Il divieto sarà in vigore dalle 20 alle 2 del giorno successivo, fino al 15 settembre.

L ’obiettivo dichiarato è "garantire la sicurezza pubblica, la tranquillità e il riposo dei residenti - recita il documento - nonché la salvaguardia del territorio e del patrimonio culturale. Tale provvedimento si rende necessario a causa dei numerosi episodi di disturbo alla quiete pubblica, degrado urbano e problematiche di sicurezza verificatesi in alcune aree cittadine, specialmente lungo il litorale, principalmente causati dal consumo eccessivo di bevande alcoliche. Ci sono delle eccezioni: il divieto non si applica alla somministrazione e conseguente consumazione nei locali o nelle loro aree esterne concesse". Pena sanzioni salate, con la polizia municipale e le forze dell’ordine che porteranno avanti il relativo monitoraggio del rispetto dell’ordinanza.

“Il nostro obiettivo non è solo reprimere i comportamenti scorretti - aggiunge Persiani - ma anche promuovere una cultura del rispetto e della convivenza civile. Invito tutti i cittadini a collaborare attivamente, segnalando eventuali situazioni di degrado e rispettando le norme stabilite. È fondamentale che ognuno di noi comprenda l’importanza di mantenere gli spazi pubblici puliti e sicuri, per garantire un ambiente protetto e accogliente sia per i residenti che per i turisti. Solo attraverso uno sforzo congiunto possiamo preservare la bellezza e la vivibilità della nostra città, rendendola un luogo in cui ognuno possa sentirsi al sicuro e a proprio agio. Ringrazio tutti per la collaborazione e la comprensione, e confido nel senso civico e nella responsabilità di ciascuno per il bene comune".