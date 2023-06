Al via ’Sapori di Fivizzano’ Tre giorni all’insegna del gusto Taglio del nastro... alla tedesca

Sarà Tomas Keller, borgomastro della cittadina tedesca di Engelsbrand, nella Foresta Nera, a tagliare il nastro, domani mattina, alle 10, della 20ª edizione di ’Fivizzano Sapori’, la mostra-mercato dei prodotti tipici della Lunigiana. "Un consolidato appuntamento per conoscere i gusti, profumi e colori della nostra Lunigiana – scriveva il compianto sindaco Paolo Grassi – e il clima che si vive nei giorni di ’Sapori’ è una felice sintesi tra la fiera campionaria e la festa popolare, che si è accresciuta negli anni attraverso la ricostruzione delle tradizioni delle nostre terre, con la partecipazione festosa di bande musicali, maggianti, cantori e gruppi folkloristici". L’inaugurazione avverrà in piazza della Libertà con un corteo preceduto dalla Banda musicale Puccini di Moncigoli. Sarà l’apoteosi del gusto con la Condotta Slow Food Lunigiana che, presso l’Agribottega di piazza Medicea, organizza uno show cooking con produzioni culinarie tipiche, mentre a cura dell’Associazione Italiana Sommelier, delegazione Apuana, sarà tenuta una degustazione di vini in concorso con il Consorzio Doc Candia dei Colli Apuani Doc Colli di Luni, Igt Val di Magra e altri produttori locali. Per quanto riguarda la gastronomia ci sarà la possibilità di spaziare dai panigacci, ai cian con ricotta, testaroli, polenta incatenata, fritta, con cinghiale alle focaccette con salumi e formaggi, frittelle di baccalà e infinite altre specialità locali.

Numerosi gli eventi collaterali: Oggi alle 16.30, al Museo degli Agostiniani, inaugurazione della mostra, con conferenza, ’Capolavori reinterpretati e raccontati’ a cura della Fondazione Casa Cardinal Maffi; a seguire una personale di pittura di Roberta Barani. Domani alle 16.30, sempre al Museo degli Agostiniani, sarà conferito il Premio Paolo Grassi i Sapori dell’Arte, quindi appuntamento con ’No War’, mostra del maestro Carletti a cura del professor Gianmarco Puntelli. Alle 17 in piazza Medicea spettacolo teatrale a cura del Teatro delle Foglie a cui seguirà ’Musical’ a cura di Pinocchio in Viaggio. Alle 18,30 spettacolo di sbandieratori a cura del Gruppo Storico di Fivizzano. Sabato alle 15, al Museo degli Agostiniani, presentazione del libro ’Il dito medio di Romina… cambiare è possibile’ a cura di Franco Forloni; alle 17 sarà la volta del libro di ricette di Emilia Petacco. Alle 18,30 ancora spettacolo degli sbandieratori del Gruppo Storico di Fivizzano. Domenica spettacolo per le strade (ore 11, 15, 16 e 18) della Large Street Band. Alle 12 al Museo degli Agostiniani conferimento della cittadinanza benemerita a Valdo Spini e alle 16 presentazione del libro di Francesca Nobili ’Una manciata di terra, un sorso d’acqua’. Alle ore 18,30, in chiesa, concerto del Coro Lunigiana.

Roberto Oligeri