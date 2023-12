Agli Animosi contro il bullismo. Rapper, pugili e ballerini per dire no alla violenza

Prevenire il fenomeno del bullismo con uno show colorato e frenetico. Sotto queste premesse è pensato l’evento conclusivo del progetto ‘Bulli nella rete’, in programma venerdì alle 15.30 nella suggestiva cornice del teatro degli Animosi. Il progetto è mirato a un fenomeno decisamente attuale, il bullismo e il cyberbullismo, con la necessità di creare delle giuste forme di prevenzione e di contrasto. L ’evento è finanziato dal Consiglio dei Ministri, Dipartimento politiche della famiglia e gode inoltre del patrocinio del Comune di Carrara in collaborazione con Casa-Betania. Lo show, così come riportato dagli organizzatori, vuole essere un evento di ‘parole, musica e danza per fare rete contro il bullismo e il cyberbullismo’, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Sul palco si alterneranno performance a cura di artisti e studenti delle scuole superiori della provincia di Massa Carrara. Tra gli ospiti anche alcune eccellenze nel settore della musica, dello sport e della danza. Per la musica sul palco Luca Mascini ‘Militant A’, rapper, scrittore e leader del gruppo hip hop romano ‘Assalti frontali’. Saranno presenti anche Emanuele Blandamura, ex pugile friuliano, due volte campione europeo dei pesi medi, è stato campione del Mediterraneo ed Internazionale Wbc, oltre che sfidante mondiale Wba. Sul palco anche Sonny Olumati, ballerino, scrittore e attivista Amref, organizzazione sanitaria africana senza fini di lucro che opera nel continente africano. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare, in particolare gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e gli alunni della scuola secondaria.