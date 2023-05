Giuseppe Conte aggredito a Massa, condanna unanime delle istituzioni: “Libertà di pensiero, la violenza ci disgusta”

Massa, 5 maggio 2023 – Giuseppe Conte aggredito a Massa dove si trovava per un evento elettorale. Non tarda ad arrivare la solidarietà nei confronti del leader del Movimento 5 Stelle raggiunto telefonicamente dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, per sincerarsi delle sue condizioni. Piantedosi ha espresso quindi a Conte la sua solidarietà. E con il ministro molti politici hanno espresso vicinanza a Conte.

“Squallida e vergognosa aggressione a Giuseppe Conte. Solidarietà e condanna unanime”. Lo scrive il commissario Ue agli Affari Economici Paolo Gentiloni in un tweet.

“Solidarietà totale a Giuseppe Conte di fronte alla indegna aggressione ricevuta. Un atto inaccettabile che condanno fermamente. La libertà di pensiero è un pilastro della società democratica ma la violenza ci disgusta e ci deve vedere compatti nella condanna”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto.

"Solidarietà a Giuseppe Conte, aggredito a Massa da un no vax proprio nel giorno in cui l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che il Covid 19 non è più un'emergenza mondiale. Se abbiamo sconfitto la pandemia è stato grazie ai vaccini, alla scienza, alla ricerca e alla responsabilità di tante persone, non certo ai deliri no vax". Così il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, commenta l'episodio che ha interessato il leader del M5s Conte durante un'iniziativa di campagna elettorale a Massa. "Esprimere dissenso è legittimo, ma non esiste giustificazione per chi pensa di esprimere le proprie idee con la violenza - aggiunge Mazzeo - al presidente Conte va la vicinanza di tutto il Consiglio regionale della Toscana".

"Le divergenze di opinioni non devono mai sconfinare nella violenza e quanto avvenuto a Giuseppe Conte è assolutamente grave e inaccettabile. A lui giunga la sincera e affettuosa solidarietà mia e del Senato" afferma in una nota il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“È arrivata poco fa la notizia di una aggressione a Giuseppe Conte, a lui va tutta la nostra solidarietà”. Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, durante la convention del partito a Milano. “La violenza non fa parte del nostro bagaglio culturale e i nostri avversari politici devono essere rispettati e noi li rispettiamo - ha concluso - quindi solidarietà a Giuseppe Conte da parte di questa assemblea”.

"Ferma condanna della violenza di cui è stato vittima Giuseppe Conte a cui va piena solidarietà. Non c'è spazio per la violenza". Lo dichiara Galeazzo Bignami (FdI), viceministro alle Infrastrutture e alla mobilità. "Solidarietà a Giuseppe Conte per la vile aggressione subita da un no vax durante una manifestazione a Massa. La violenza ingiustificata è da condannare sempre e comunque". Lo scrive su Twitter Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

“A nome del gruppo di AVS voglio esprimere solidarietà al presidente Conte oggetto di una aggressione da parte di un esponente del mondi no vax, un gesto orrendo che condanniamo totalmente”. Così Luana Zanella capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.

“Usare la violenza è sempre il modo più grave e sbagliato per cercare di far valere le proprie ragioni. Ancora una volta i 'no vax' dimostrano la loro indole intollerante e aggressiva. Voglio esprimere a nome mio e del gruppo dei senatori di Forza Italia la mia totale e incondizionata solidarietà a Giuseppe Conte”. Così, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.

"L'aggressione a Giuseppe Conte è un fatto gravissimo da condannare senza se e senza ma. È un atto che va stigmatizzato con forza da tutte le forze politiche, anche da quelle che nel corso della pandemia hanno alimentato, a scopo propagandistico ed elettorale, le posizioni no-vax”. Lo dichiara in una nota Simona Bonafè, deputata Pd.