"Adesso avanti con gli investimenti per il rilancio". Importanti opportunità per la regione e per la costa

"Ci sono adesso enormi potenzialità di sviluppo". Così commentano il provvedimento del Governo il deputato della Lega Andrea Barabotti e la capogruppo in consiglio regionale della Toscana Elena Meini. "Per la Toscana, ed in particolare per la costa - afferma Elena Meini - l’istituzione della Zls significa la sfida del futuro della logistica con uno strumento che la rende estremamente competitiva e appetibili in termini di reindustrializzazione e rilancio economico, a vantaggio di tutta la Regione".

"Lavoro compiuto con grande soddisfazione - dichiara Andrea Barabotti - per il quale ringrazio il Governo e, in particolare, i ministri della Lega delle infrastrutture Salvini e dell’economia Giorgetti, che hanno reso possibile questo grande risultato. La Zls Toscana rappresenta un pilastro fondamentale per il rilancio economico e occupazionale".