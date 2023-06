Addio al vecchio concetto di fabbrica Ora personale tecnico specializzato

L’industria che si trasforma per arrivare a essere quella che Massimiliano Turci, direttore dello stabilimento Baker Hughes di Massa che ricopre anche il ruolo di vice presidente di Confindustria Livorno Massa Carrara, definisce una ‘ufficina’: "Dobbiamo dimenticare il concetto di fabbrica, di officina degli anni ’70. La ‘ufficina’ è un qualcosa che mette insieme i processi studiati a tavolino con le realizzazioni in produzione". Un modello moderno dove si ‘cancellano’ le vecchie tute blu perché c’è bisogno di personale tecnico specializzato. Un’industria che ha bisogno del rapporto con il territorio, con le imprese, le istituzioni, le associazioni di categoria e soprattutto con le scuole. E in questo nuovo modello, che assomiglia tanto a un’inversione della globalizzazione, si inserisce la creazione dell’Istituto tecnico superiore, il primo Its della provincia apuana dedicato appunto alla meccatronica attraverso la fondazione Prime e di cui Baker Hughes sarà partner chiave, rappresenta la strada da seguire.

"Il dialogo e la collaborazione con il territorio sono vitali per un’azienda come Baker Hughes: permettono, infatti, anche di creare le condizioni per far crescere i talenti e costruire opportunità per le nuove generazioni – ha aggiunto Turci –. In questo senso, la creazione di un Istituto Tecnico Superiore (ITS) apuano è un ottimo esempio di collaborazione e uno strumento rivolto ai giovani che pensiamo offrirà loro un’ulteriore opportunità di formazione sul campo, a beneficio di tutto il territorio, nel percorso verso la transizione energetica che riguarda e impatta tutti noi".

Corso che partirà in autunno mentre le iscrizioni dovrebbero aprire già dalla prossima settimana e quei profili che usciranno dall’istituto potranno trovare subito occupazione all’interno di Baker Hughes perché già subito l’azienda avrà bisogno di inserire 30 nuovi lavoratori ma la ricerca è costante con inserimenti annuali che assorbiranno di fatto del tutto i nuovi diplomati Its. Formazione che poi c’è anche all’interno dello stabilimento Nuovo Pignone per "competenze che trasferiamo non solo in maniera verticale ma anche orizzontale per far crescere professionalmente le persone all’interno dell’azienda".

FraSco