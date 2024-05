Addio al contrammiraglio Leonardo Ciari. Punto di riferimento nelle capitanerie di porto

CARRARA

Lutto nel mondo della Marina Militare. E’ mancato all’affetto dei suoi cari il capitano Leonardo Ciari. Contrammiraglio della Marina Militare, Ciari aveva 70 anni e aveva dedicato la sua vita al mare a bordo delle navi, dividendosi con ruoli nelle capitanerie tra la Toscana e la Liguria. Leonardi Ciari era nato a Carrara il 24 maggio 1953 e avrebbe compiuto 71 anni tra poche settimane. In qualità di Contrammiraglio era stato per molti anni assegnato prima alla Capitaneria di Marina, dove aveva trascorso buona parte della propria carriera professionale, per essere poi in seguito trasferito in un primo momento alla vicina Capitaneria di Porto di La Spezia e infine a quella di Livorno, dove aveva cessato il servizio e la sua carriera da Contrammiraglio della Marina. Amante del mare e molto conosciuto e stimato in città, Leonardi Ciari lascia la moglie Maria, il figlio Alessandro, i cognati, le cognate e i nipoti e tutti i parenti che hanno voluto ricordarlo con affetto in queste ore di lutto. Le esequie del Contrammiraglio della Marina Militare avranno luogo domattina alle 9.30 alla chiesa parrocchiale di Maria Santissima Mediatrice. Dopo la funzione religiosa, Ciari sarà infine accompagnato nel cimitero di Turigliano.