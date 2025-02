Addio a Giorgio Lindi, comunista purosangue sempre in prima linea

Lutto nel mondo della politica e della sinistra per la scomparsa di Giorgio Lindi, comunista e antifascista purosangue. Lindi è stato consigliere comunale per due volte, presidente Dell’Anpi, fondatore del circolo Che Guevara, della Lega dei comunisti e Rifondazione comunista. I suoi primi passi in politica li aveva mossi nel Pci. I funerali si svolgeranno domani alle 11 al cimitero di Turigliano. Lindi aveva 83 anni e lascia la moglie Maria, la figlia Letizia, i fratelli Paolo e Annalia e gli adorati nipoti Ernesto e Nora.

Prima della pensione Lindi lavorava all’Asl. Amava molto la sua città e da sempre era impegnato per tramandare gli ideali di Resistenza. Quattro anni fa era stato colto da un malore e le sue condizioni non sono mai migliorate. Con Giorgio Lindi se ne va un simbolo della classe operaia, un vero compagno che ha sempre creduto nel comunismo. Si è sempre distinto per il suo acume politico e per le numerose lotte politiche portate avanti negli anni della militanza. La notizia della sua scomparsa ha lasciato nel dolore tutte le persone che l’avevano conosciuto e avevano potuto apprezzare le sue doti e la sua lealtà politica. Un uomo del popolo che ha sempre cercato di fare il bene della sua città animando molte battaglie politiche. Ai tempi in cui era presidente dell’Anpi organizzava numerose manifestazioni, tra cui quella dedicata alle donne del 7 luglio. Una piazza a cui era particolarmente affezionato per i valori rivoluzionari che esprime. Tra le sue numerose attività alla guida di Anpi anche il volume ‘Dopo un racconto ne viene un altro. Storie partigiane contro le vecchie e nuove oppressioni’, uscito nel 2006. Al tempo in cui aveva militato nella Lega dei Comunisti aveva invece firmato opuscolo intitolato ‘L’assalto al cielo - Memorie della Lega dei Comunisti, pubblicato da Anpi e dalla Fiap, la Federazione italiana delle associazioni partigiane.