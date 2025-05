Addio a Bernardi, storico ristoratore

È scomparso, dopo una breve malattia, Alfeo Bernardi, storico ristoratore di Tassonarla di Tresana. Bernardi, 93 anni, lascia i figli Franco e Francesca e i nipoti Paolo e Marco, la nuora Manuela e il genero Simonello, che hanno proseguito la tradizione di famiglia ereditando un ristoro che, tutt’oggi, è un punto di riferimento per tutta comunità.Fin dagli anni 50 Alfeo Bernardi si è cimentato, con il fratello Luigino, in numerose attività imprenditoriali fra cui appunto il ristorante di Tassonarla e le costruzioni sia nel Comune di Tresana, sia sulla costa apuana. Gioviale e generoso, Alfeo Bernardi viene ricordato con parole affettuose dal Sindaco di Tresana, Matteo Mastrini: "Volergli bene non era difficile. Ognuno di noi conserva un bel ricordo: era frequente vederlo seduto in una saletta del ristorante vicino al camino o intento a pulire i funghi, di cui era un grande cercatore". Aveva un senso dell’ospitalità naturale e amava la compagnia, che dimostrava invitando ogni ospite a pranzare con lui. Prina del Covid 19 il Comune intitolò una piazzetta al figlio Paolo, scomparso negli anni ’70: ne fu molto felice mostrando dignità e compostezza nel ricordo di una grave perdita. "Con Alfeo se ne va un simbolo di Tassonarla, - conclude Mastrini - un grande uomo e un grande lavoratore, ma il suo esempio e la sua testimonianza resteranno vivi nelle cose che ha saputo costruire e nei famigliari che ha saputo crescere nell’amore per gli altri".