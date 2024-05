Addetti ad attività alimentari. Due nuovi corsi integrali

Il dipartimento formazione di Confartigianato Imprese di Massa Carrara Lunigiana comunica che sono aperte le iscrizioni a due nuovi corsi integrali e di aggiornamento per gli addetti ad attività alimentari (corsi Haccp). Sono obbligatori per tutti quei soggetti che operano o intendano operare nel settore della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande. Inoltre tutti gli addetti operanti nel settore alimentare devono, con cadenza quinquennale, provvedere al rinnovo.

Sono in partenza anche due nuovi corsi (integrale ed aggiornamento) per addetto alla prevenzione incendi per aziende classificate a rischio basso ed a rischio medio. La figura dell’addetto alla prevenzione incendi è obbligatoria in tutte le imprese che abbiano lavoratori alle proprie dipendenze ed in tutte le imprese costituite in forma di società. Per informazioni 0585 1980393 mail: [email protected]