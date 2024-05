Accademia, mostra a Pietrasanta. I giovani artisti protagonisti di una collettiva a Project space

Nuovi linguaggi ed espressioni artistiche tra Carrara e Pietrasanta, un inedito ponte sullo sfondo delle Apuane all’insegna dell’arte digitale e dell’intelligenza artificiale. La galleria ‘The Project Space’ di Pietrasanta propone una mostra collettiva che vede protagonisti nove dei tanti talentuosi giovani artisti dell’Accademia di belle arti di Carrara. Il titolo dell’esposizione ‘The Digitalis Natura’ sottotitolo ‘Voices from new media’, si può visitare all’interno della galleria della ex Marmi in via Nazario Sauro 52 a Pietrasanta, con una performance dal vivo di Giacomo Castagnini.

Gli altri artisti che presentano le loro opere sono l’iraniana Saba Rabie (1998), il cinese Changxu Chen (2000), gli italiani Alessandro Destro (1999), Federico Petrucci (1996), Furio Femia (1984), Emanuele Baccigalupi (2001), Fatma Barbafiera (1990), Mattia Tognoni (1998). La mostra esplora una riflessione profonda sul ruolo e l’impatto del digitale nella nostra società contemporanea. Le opere offrono una panoramica diversificata su tematiche urgenti e attuali: dalla fluidità di genere alle dinamiche di potere, dagli stereotipi culturali alla crisi climatica e alle tensioni belliche. Attraverso una varietà di medium, che includono installazioni digitali interattive, performance, arte visiva e multimediale, ma anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, gli artisti propongono una narrazione complessa e sfaccettata, invitando i visitatori a riflettere sulla nostra coesistenza con il digitale. Ciascuna opera è un tassello di un discorso più ampio, che si invita a costruire collettivamente un percorso espositivo di grande forza espressiva e originalità.