Accademia italiana della Cucina. Vannini delegata per la provincia

I membri del consiglio di presidenza dell’Accademia Italiana della Cucina all’unanimità hanno nominato Beatrice Vannini (nella foto) delegata apuana dell’Accademia per il triennio 2024-2027. Si tratta di una conferma, frutto dell’ottimo lavoro svolto dalla delegata negli anni passati. La Vannini, seguendo quanto indicato dalla presidenza ha nominato la Consulta accademica di Delegazione che risulta formata da Renato Iardella, Gregorio Job (vicedelegati), Alberto Sacchetti (segretario), Gabriele Bechini (tesoriere), Carlo Augusto Ciani, Gioacchino Cancemi e Bruno Bianchi (consultori). Beatrice Vannini, come Delegata, ha il compito di rappresentare e dirigere la propria Delegazione che opera nel territorio di Massa, Carrara, Montignoso e Fosdinovo con l’obiettivo di promuovere la cultura della buona tavola attraverso conferenze da svolgersi durante le conviviali, convegni di studio, tavole rotonde ed altri eventi organizzati per diffondere e valorizzare tradizioni enogastronomiche del territorio.

La delegata è responsabile dell’attività della Delegazione e propone al Presidente dell’Accademia l’ammissione di nuovi Accademici. Compito della Delegata è anche quello di mantenere stretti contatti con i pubblici poteri locali e di comunicare le iniziative della Delegazione attraverso la stampa locale.