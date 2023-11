Abbonamenti e acquisto ticket in centro città

Autobus: abbonamenti e biglietti si faranno in piazza Matteotti. Sarà presto inaugurato un nuovo punto informazioni di Autolinee Toscane in centro città. Sarà nei locali del vecchio ufficio turistico, un nuovo punto informazioni di Autolinee Toscane. L’avvio del servizio sarà possibile grazie alla collaborazione tra l’azienda di trasporti e il Comune che, attraverso una delibera di giunta, ha messo a disposizione gli spazi a titolo gratuito. In questi giorni in piazza Matteotti stanno venendo ultimati i lavori necessari all’allestimento del punto informazioni che, una volta inaugurato, resterà aperta tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7 alle 13,15. "Per il momento si tratterà di un orario sperimentale per cercare di capire quali siano le richieste e le esigenze dei cittadini – spiega l’assessore ai Trasporti Elena Guadagni -. Siamo d’altro canto certi che questo punto informazioni offrirà un servizio molto importante per tutti coloro che ogni giorno utilizzano gli autobus per spostarsi e che da molto tempo chiedevano, a noi e all’azienda, di avere un punto vendita in città. Con questo spazio diamo una prima importante risposta a queste domande mettendo a disposizione dei carrarini un servizio che mancava in città. Il trasporto pubblico ha per noi una grandissima importanza tanto per l’oggi quanto per la Carrara che vogliamo costruire e per questo ogni iniziativa che vada nella direzione di migliorarlo e implementarlo avrà il nostro sostegno". "Come azienda siamo molto soddisfatti del rapporto di concreta collaborazione che abbiamo costruito con l’amministrazione comunale di Carrara, che, in questo caso, ci ha consentito di dare una risposta positiva a una necessità molto sentita da tutto il territorio carrarino - spiega Andrea Buonomini, direttore commerciale, marketing e tecnologie di Autolinee toscane -. Per ‘At’ questa scelta comporta un investimento non indifferente che andrà comunque valutato nel tempo con i ritorni attesi. Questo sforzo lo abbiamo fatto seguendo la volontà dell’amministrazione concretizzatasi con la messa a disposizione di un locale ben visibile e in posizione centrale. Continua così la fruttuosa collaborazione con i territori".