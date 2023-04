A tutto show, c’è il circo Un tendone a Bigliolo e giorni di divertimento per bimbi e genitori

Aprire un libro vuol dire aprire la porta su mondi infiniti ed entrare nel circo contemporaneo è come aprire un libro, capace di comunicare e sviluppare la fantasia. Lo fanno con un intenso programma gli artisti del “Teatro nelle foglie” nel secondo lungo weekend di appuntamento, che da ieri arriverà al 25 aprile. L’occasione è il tendone nero e bianco della compagnia, un teatro itinerante montato da su un bel prato vicino al fiume a Bigliolo, nel Comune di Aulla,, in una location perfetta per passare una giornata fuori porta: il fiume poco lontano, il bosco per una passeggiata, il prato per un pic-nic al sole, e nel tendone da circo spettacoli e attività.

Anche oggi sarà una giornata piena di eventi che inizia alle 11 con lo spettacolo di teatro di strada “A Ruota Libera”, dei vicentini I 4 Elementi: un’esplosione di divertimento per tutta la famiglia, sulle ruote di strane biciclette. Alle 15.30 in programma il Laboratori di Circo in Famiglia: un’occasione unica per i genitori per giocare con i propri figli in un modo diverso dal solito, imparando e divertendosi insieme. E alle 17 torna in scena “Ballata d’Autunno”, premiato al Premio Zirkolika di Barcellona 2019 come miglior spettacolo di circo. Uno spettacolo poetico e visionario, dove la comicità, l’acrobatica aerea e il teatro fisico si incontrano al servizio di una narrazione che ruota intorno al tema dei ricordi..

Domani è la volta di Mr Ping Pong, spettacolo di clown dove un fantomatico quanto improbabile campione sportivo, attraverso il linguaggio non verbale e una serie di ritmi improvvisati musicali, porta in scena una vera e propria sfida a colpi di racchetta. Lo spettacolo vede in scena l’attore vicentino Paolo Piludu, diretto dal regista di Pescara e di fama internazionale Domenico Lannutti.

Tanti gli appuntamenti del 25 aprile: alle 11 ‘A ruota libera’, alle 15 ‘Ti racconto’ della compagnia ‘I 4 elementi’, dalle 15.30 alle 16.30 il laboratorio di circo genitori e figli, alle 17 ‘Immaginaria’, spettacolo di danza, acrobatica aerea e teatro-circo. Una favola raccontata tra pagine di libri e acrobazie da circo, un viaggio dentro la fantasia, per imparare a danzare con i propri sogni. "Immaginaria è un mondo in cui tutto è possibile - raccontano gli artisti, lunigianesi d’adozione —, fatto di corde, valigie e libri. Lo abita un buffo personaggio, una bambina con lo sguardo di adulta, o una donna che sa ancora giocare come una bambina. Il suo nome è Maldimar. Ai suoi occhi tutto è semplice e riesce così a dar vita a realtà incredibili, divertendosi a rendere reale la propria immaginazione, grazie ai suoi compagni di gioco: i libri. Aprire un libro vuol dire aprire la porta su mondi infiniti. Basta lasciarsi guidare dalla fantasia".

Per gli spettacoli è consigliata la prenotazione, con una mail a [email protected] oppure con un WhatsApp al 3473620635.

Monica Leoncini