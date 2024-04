A lezione di civiltà. Memobus per i ragazzi nei luoghi della memoria per conoscere le stragi

Un autobus per visitare i luoghi teatro degli eccidi nazifascisti. Questa l’idea dal settore servizi educativi del Comune per sviluppare nei ragazzi una coscienza civica ed identitaria. Il progetto al vaglio dell’amministrazione si chiama ‘Memobus’ ed è rivolto agli studenti delle classi quinte delle superiori. Lo speciale autobus dovrebbe partire il prossimo settembre e fare tappa a Vinca (173 morti), San Terenzo Monti (159 morti), Castelpoggio (15 morti), Bergiola Foscalina (72 morti), ed altre località importanti per la narrazione dei fatti accaduti (e gli eccidi nazifascisti) durante il periodo bellico lungo la Linea Gotica. In programma anche visite al Parco delle Alpi Apuane e alla Mab Unesco del Parco dell’Appennino Tosco Emiliano. Il progetto costerà 11mila euro: 5mila a carico dell’Anpi, 2mila e 200 stanziati dal Comune e 3mila e 800 dalla Regione. "Il progetto prevede un percorso formativo grazie al quale gli studenti delle classi quinte, attraverso lezioni in classe e visite dei luoghi teatro di eccidi – si legge nella bozza progettuale –, possano maturare quella coscienza di cittadinanza che è insita nella nostra Costituzione. Un gruppo di studenti verrà coinvolto attivamente per organizzare gli incontri in classe e le visite guidate. Le lezioni toccheranno gli aspetti del cosiddetto ‘zoccolo duro’ della Costituzione, ovvero i ‘Principi’. Le visite guidate nei luoghi della Memoria si svolgeranno con autobus a noleggio e saranno comprensive di guide che aiuteranno i ragazzi nella comprensione dei fatti accaduti. Saranno coinvolte anche le autorità pubbliche con incontri nei quali gli studenti potranno conoscere meglio come funziona la macchina dello Stato e capire quali sono i loro diritti e doveri di cittadini. Il progetto vuole essere una sperimentazione di un percorso formativo da consolidare e calendarizzare negli istituti cittadini a partire dall’anno scolastico 2024-2025". L’idea del Memobus nasce a seguito di una serie di incontri con le scolaresche degli istituti superiori. Incontri in cui era emerso che la stragrande maggioranza dei ragazzi non conosceva e non aveva mai visitato i luoghi teatro dei grandi eccidi della Provincia. Alessandra Poggi