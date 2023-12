"A Ben Vedere": Nuovo Libro di Poesie di Maurizio Bonugli

In tutte le librerie e gli store online è possibile trovare il nuovo libro di poesie del poeta apuano Maurizio Bonugli con il titolo “A ben vedere“, edito da Porto Seguro editori. Si evince dai suoi versi l’amore verso l’amore stesso. Delicatezza e passione sono ben equilibrate… perché in fondo in molti di noi coesiste una lotta perpetua tra passione e "amor cortese". Specchio dell’animo umano e della trama che la vita riserva. A ben vedere è un "occhio" sulla realtà, un narratore a tratti extradiegetico racconta con versi poetici l’evoluzione del rapporto umano ed anche della società in cui vive. Una scrittura poetica avveniristica che porta con sé un bagaglio letterario antico, queste sono le fondamenta del linguaggio unico, che caratterizza il lavoro di Bonugli. Per Maurizio Bonugli la poesia rappresenta "un’ancora di salvezza un rifugio, ma al tempo stesso, il desiderio di buttarsi in mare aperto. È l’imparare a ignorare le conseguenze. È una fuga contagiosa". Quando si parla con lui è questo ciò che dice sulla poesia.