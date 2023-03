Un "Rally del Ciocco" pieno di grandi emozioni

Messa, ormai, in archivio la gara di apertura del Campionato italiano assoluto rally "Sparco" 2023, con il quarantaseiesimo rally "Il Ciocco e Valle del Serchio", vinto da Andrea Crugnola con il sui navigatore Pietro Ometto (foto), ricordiamo anche i risultati delle categorie minori ottenuti dai vari piloti e dalle loro scuderie nell’ultima edizione del "Ciocco".

Nella categoria "Due ruote motrici", si è classificato primo il versiliese Gianandrea Pisani, con Moriconi alle note, su Peugeot 208 Rally4. Il secondo posto è stato appannaggio di Lucchesi junior, al secolo Christopher, di Bagni di Lucca, con la navigatrice Chiara Lombardi di Castelnuovo, anche loro su Peugeot 208 Rally4, staccati di poco più di trenta secondi.

Nel GR Yaris Rally Cup, vittoria del campione nazionale in carica Thomas Paperini, con Fruini navigatore, su Toyota, davanti al ligure Fabrizio Andolfi Junior, con Savoia alle note e il siciliano Salvatore Lo Cascio, con Rappa, andati a completare il podio. Nella Suzuki Rally Cup, successo del campione in carica, il piemontese Matteo Giordano, con Manuela Siragusa, su Swift Sport Hybrid. Nella Coppa Rally di Zona, grande lotta per la vittoria, per tutta la gara, tra i piloti Luca Panzani e Gianluca Tosi. Alla fine, per poco più di 6 secondi, l’ha spuntata il lucchese Luca Panzani, con Spina alle note, su Skoda Fabia Rally2 di Pavel Group, davanti al reggiano Gianluca Tosi, con Del Barba. Al terzo posto il pilota locale Federico Rossi, con il navigatore Bernardi, su Citroen C3 Rally 2. Gianluca Tosi, con Del Barba navigatore, ha vinto anche il Memorial Claudio Guazzelli, quest’anno alla nona edizione, appuntamento fortemente voluto dalla Associazione ufficiali di gara di Lucca, insieme ad Aci Lucca e Ose.

La targa, dedicata alla memoria del compianto ufficiale di gara, premia l’equipaggio, licenziato Aci Lucca, autore della miglior somma dei tempi sui due passaggi della prova speciale "Puglianella", all’interno della gara di Coppa Rally di Zona.

Tosi e Del Barba hanno fatto registrare il miglior tempo in entrambi i passaggi. Infine Damiano De Tommaso e Sofia D’Ambrosio, autori del miglior tempo assoluto sulla prova speciale "Careggine 1", hanno vinto il Trofeo Rossi-Guglielmini, giunto alla settima edizione, messo in palio dall’Associazione Flavio Guglielmini, per ricordare due grandi personaggi del rallismo versiliese.

Dino Magistrelli