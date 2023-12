"Tre Recuperi Prima del Giro di Boa: Lucchese-Juventus Next Gen Oggi"

Prima del giro di boa si disputeranno altri tre recuperi dopo quello tra Pontedera-Pescara di ieri sera: Lucchese-Juventus Next Gen oggi alle 16.15 e in contemporanea Olbia-Rimini. Martedì 19 dicembre alle 20.45 Virtus Entella-Juventus Next Gen. Ricordiamo, infine, che la Lucchese sarà di scena al “Partenio“ di Avellino mercoledì 13 dicembre alle 18.30 per i quarti di finale di Coppa Italia. Questo il quadro completo: martedì 12 dicembre: Pontedera-Padova, mercoledì 13 Avellino-Lucchese, Catania-Pescara e Vicenza-Rimini.