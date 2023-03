Toscanagarden prende un punto Blitz della Pantera

In serie "B1" la Toscanagarden IMG Nottolini Capannori conquista un punto sul parquet del Liberi & Forti, ravvivando con un obiettivo il finale di campionato. Le fiorentine padrone di casa, infatti, con questo successo al tiebreak raggiungono, in classifica, proprio le bianconere al sesto posto, dopo un match di grande equilibrio: 2520, 23-25, 23-25 25-20, 15-12.

In serie "C" non riesce ad invertire il pronostico la MAV Autotrasporti che cede 3-0 (2520, 2518, 2725) al Cecina.

In serie "D" pericoloso stop per McDonald’s Porcari contro uno Scandicci che, seppur con meno della metà dei punti alla vigilia, s’impone 3-2 (1525, 2523, 2517, 1525, 158). Si allontana di due punti la vetta del Bottegone che supera 3-0 (2520, 2520, 2519) il Valdiserchio. Blitz a sorpresa della Pantera che va a vincere sul parquet della quarta forza, il Sorms, con un netto 0-3 (2426, 2125, 1625). Infine il System ko contro il Gs Borgo per 3-2 (2522, 2125, 2513, 1925, 156).

An. Am.