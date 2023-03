Fine settimana di gare che si tinge di rosa per la società pongistica lucchese dell’Incas Caffè Tennistavolo Lucca che vede le ragazze del girone "A" della serie "C" femminile portare a casa tre vittorie su tre nel concentramento dei play-off regionali, svoltosi ad Arezzo e valido per la qualificazione ai play-off nazionali che si svolgeranno a Terni il 6 e il 7 maggio.

Vittoria dei play-off e qualificazione alla fase nazionale più che meritata per Corini, Ramacciotti e Bortoli che, dopo una fase a gironi quasi perfetta, hanno sfoderato prestazioni ottime, contro le avversarie più ostiche di Ciatt Firenze, Ciatt Prato e Arezzo.

Grande soddisfazione per la società rossonera che gioisce anche per un altro importante traguardo raggiunto: la salvezza matematica nella serie "B1" nazionale degli atleti Nita, Beni, Morato e Mazzei con una giornata di anticipo, grazie alla vittoria per 5-3 (tre punti per Nita e due punti per Morato) contro gli avversari del Villaggio Sport Chiavari. L’obiettivo della salvezza era tanto sperato quanto inatteso, dopo solo un anno dalla promozione ed ha riempito d’orgoglio il presidente Frediani e la società tutta.

Gli altri risultati positivi della sesta giornata del girone di ritorno sono arrivati dalla serie "C2" del girone "B", che supera 5-1 il Dlf Viareggio "B" (due punti per Niccoletti e Nottolini, un punto per Godio) e mantiene il secondo posto in classifica; e dalla "D2" del girone "D", dove Ciacchini (3), Ricci (2), Riccomini e Marazza vincono 5-3 contro Ciatt Firenze 1996 "C" e rimangono al primo posto della classifica ex aequo con l’AICS Sestese "B".

La serie "C1" nazionale (già promossa in "B2"), la serie "C2"-A, la serie "D2"-C e le due squadre di serie "D3" (del girone "A" e del girone "B") non sono, invece, riuscite ad avere la meglio contro i rispettivi avversari. Seguono, adesso, quattro settimane di stop dai campionati; appuntamento al 15-16 aprile per l’ultima giornata di gare della stagione.