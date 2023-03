Scialabba, bronzo tricolore nella corsa campestre "Master"

Una medaglia di bronzo individuale con Giorgio Scialabba nella categoria M35 e la Top ten a livello di squadra. Questi i due brillanti risultati conseguiti dal Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar, a Chieti, al campionato italiano Master a squadre di cross. Nonostante una squadra rimaneggiata, il Parco ha conquistato il 10° posto, con ben 972 punti totali, tra le 106 società italiane classificate.

Nel maschile a squadre hanno portato: 98 punti Giorgio Scialabba, 97 Andi Dibra, 95 Carlo Pogliani, 88 Stefano Bascherini, 88 Andrea Marsili, 86 Dario Anaclerio, 69 Francesco Frediani, 66 Roberto Gianni, 54 Gino Cappelli, 51 Gianfranco De Santis.

Giorgio Scialabba, pedina fondamentale già da dieci anni della squadra assoluta biancoverde, entrato da quest’anno a far parte della categoria M35, si era già laureato campione regionale M35 alcune settimane fa ed ora la conferma a Chieti con questa significativa medaglia di bronzo nazionale in una gara di alto livello che ha visto vincitore il noto Andrea Falasca (Potenza Picena).

Nella categoria M35, per la società del presidente Graziano Poli, è arrivata anche la sesta posizione del forte mezzofondista Carlo Pogliani, seguito da Stefano Bascherini, autori entrambi di pregevoli prestazioni. Nella categoria M40, bella gara di Dario Anaclerio che ha confermato il suo alto livello di forma. Mentre nella M45 ha vinto il titolo italiano Alberto Mosca (Potenza Picena) che vanta un passato grandi risultati anche tra le file del Gs Orecchiella Garfagnana. Bravo Roberto Gianni che migliora gara dopo gara.

Mosca e Gianni, coetanei, sono stati avversari fin dal campionato italiano Juniores del 1997 a Ferrara, vinto anch’esso da Alberto Mosca.

Nella categoria M50, bravo il biancoverde Andi Dibra ha ottenuto un eccellente 4° posto, poi Andrea Marsili e Gianfranco De Santis. Tra gli M60 buon piazzamento per Francesco Frediani, come pure per Gino Cappelli e Fabrizio Santi negli M65 e, infine, splendida prestazione di Paola Lazzini nella categoria M50, unica rappresentante per Parco Apuane.

Dino Magistrelli