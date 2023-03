San Macario non vuole mollare

Sale sul terreno della Fivizzanese per vincere e tenere il passo delle prime della classe: questa la domenica del San Macario Oltreserchio nel girone "A" che, senza tanti clamori, è stabilmente al terzo posto e vede le avversarie avvicinarsi, per un finale che si prospetta interessante.

Nel girone "B" s’infiamma e torna ad essere incertissima, anche e soprattutto la lotta al vertice, dove comanda la coppia Capannori-Gallicano, tallonata ad una sola lunghezza dal Corsagna, eliminato mercoledì in coppa e con tutte le attenzioni rivolte, dunque, al campionato. Capannori in casa con il temuto ed imprevedibile Vagli, attualmente al quinto posto; Gallicano sul sintetico di Altopascio contro l’Academy Tau; Corsagna favorita dal pronostico nella gara interna con i pisani della Nuova Popolare CEP. Attenzione, poi, al Fornaci che non molla ed ospita il Pontecosi Lagosì ed al Molazzana che, per provare a rientrare a pieno titolo in zona play-off, dovrà battere il Sextum Bientina. Le altre: da seguire il derby della Media Valle fra Fornoli e Borgo a Mozzano, Filicaia Diavoli Rossi - Montecarlo e Barga-Monteserra. Il via alle ore 15.

Flav. Berl.