Prosegue il Torneo internazionale Ecco il programma e le qualificate

La Cestistica Audace Pescia è la seconda squadra a qualificarsi per la fase finale regionale della trentesima edizione del torneo internazionale di minibasket organizzato dal Cefa Basket Castelnuovo.

Finale combattuta, con Pescia che ha superato, con il risultato di 13 a 11 (ogni quarto consegna punti alla squadra che lo vince) Lucca Sky Walkers e accede, così, alla finale regionale del prossimo 2 aprile.

Terzo posto per la Ludec Porcari che ha superato il Basket Massa e Cozzile per 14 a 10. In mattinata le semifinali avevano visto Pescia sconfiggere Porcari solo grazie alla differenza canestri e Lucca Sky Walkers vincere 16 a 8 contro Massa e Cozzile.

Il torneo internazionale festeggia la trentesima edizione ed è, così, ripartito alla grande.

La fase internazionale si svolgerà tra il 29 aprile e il 1° maggio: il torneo ospiterà anche la ventesima edizione del "Memorial Danilo Boschi" ed è riservato alla categoria "Aquilotti" (nati negli anni 2012-’13-’14). Domani in campo Livorno, Lucca Academy Basket, Pallacanestro Agliana e Pallacanestro Grosseto. Infine, il 26 marzo, in campo il Cefa, Invictus Livorno, NBA Altopascio e Poggibonsi Basket.

La manifestazione è realizzata con il contributo ed il patrocinio della Uisp Basket Nazionale e della Uisp Basket Toscana, la città di Castelnuovo Garfagnana e autorizzata dal Settore nazionale minibasket e dal Comitato regionale toscano.

D. Mag.