Promozione

Spareggio-salvezza per il Pieve Fosciana che si gioca molto nella sfida interna contro il Capezzano ultimo in classifica, staccato di quattro punti rispetto ai biancorossi, obbligato a salire in Garfagnana alla ricerca della vittoria, senza alternativa alcuna, per sperare ancora di avere qualche chances.

In questa sua tribolatissima stagione, il Pieve Fosciana del neoallenatore Daniele Compagnone (il terzo dell’annata sportiva) deve dare lo "strappo". Si è ben allenato in settimana, conscio del fatto che non può più sbagliare, obbligato e tenere a distanza i versiliesi, ma con tutte le intenzioni di centrare quel successo che gli permetterebbe di preparare al meglio i play-out, ormai sicuri, nella migliore delle ipotesi. Scongiuare innanzitutto lo spettro dell’ultimo posto e della possibile "forbice" che, se di nove punti, porta alla retrocessione diretta: questo il primo obiettivo dei pievarini. Che si presenteranno con poche novità in formazionee e con l’assenza del centrale difensivo Alessandro Turri, squalificato per un turno (somma di ammonizioni).

Vedremo quali novità tattiche porterà il neotrainer, con quale modulo manderà i suoi in campo e, soprattutto, con quale atteggiamento, fondamentale per approcciare bene una gara così importante.

Atteso un buon pubblico che non farà, certo, mancare il suo sostegno in questo momento più che delicato. Fischio d’inizio alle ore 15.

Flav. Berl.