Pantera ingenua: spreca e si fa beffare

Lucchese

1

Ancona

1

LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Quirini, Tritiello, Benassai, Visconti; Tumbarello (46’ st Romero), Franco (21’ st Di Quinzio), Mastalli (21’ st Alagna); Rizzo Pinna (21’ st Fabbrini), Panico (38’ st D’Alena), Bruzzaniti. All.: Maraia.

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Mezzoni, Camigliano, De Santis, Martina; Simonetti, Gatto (27’ st Lombardi), Prezioso; Petrella (1’ st Basso), Melchiorri, Di Massimo (15’ st Mattioli). All.: Colavitto.

Arbitro: Marotta di Sapri.

Reti: 6’ st Panico, 42’ st Simonetti.

Note: angoli 7-4; espulso 45’ pt Prezioso per gioco pericoloso; ammoniti: Franco, Bruzzaniti, De Santis e Gatto; recupero: 1’ pt, 3’ st; spettatori: 1.647 (compresi gli abbonati).

LUCCA - La Lucchese si fa raggiungere dall’Ancona ridotta in dieci. E, alla fine, i tifosi la contestano. Prima del match il presidente Vichi ed il consigliere Russo hanno consegnato una maglia con il numero 86 allo storico tifoso Armando Lucchese per il suo compleanno.

Maraia schiera la stessa formazione che ha vinto in casa contro la Vis Pesaro e pareggiato a Montevarchi. La Lucchese parte più aggressiva e prova subito a sorprendere la difesa dorica, con Bruzzaniti, ma soprattutto, Con Rizzo Pinna e Panico, spine nel fianco. L’Ancona prova a sfruttare un retropasaggio avventuroso di Tiritiello che, per poco, non sorprende Cucchietti.

E’ una buona Lucchese che gioca bene e che tiene nella propria metà campo gli avversari. Regna, comunque, l’equilibrio in campo, con i biancorossi che cercano di sfruttare anche loro le ripartenze, senza, però, creare grandi pericoli. La prima vera e propria azione degna di nota arriva al 29’, con Di Massimo che costringe Cucchietti alla provvidenziale deviazione in angolo per togliere la palla dal sette. La Lucchese non sta a guardare e, al 34’ con Rizzo Pinna, lascia partire un bel destro rasoterra che, però, finisce di poco a lato. La partita si accende nei minuti di recupero, con l’Ancona che rimane in dieci per l’espulsione di Prezioso che colpisce con la palla lontana Panico: il direttore di gara, senza indugio, mostra subito il cartellino rosso al dorico. Della punizione si incarica Bruzzaniti: la sua conclusione non viene trattenuta da Perucchini e, sulla respinta, arriva Tiritiello che viene atterrato in una mischia all’interno dell’area piccola, ma, nonostante le veementi proteste, questa volta l’arbitro fischia la fine del primo tempo.

La ripresa inizia con un assedio della Lucchese nella difesa biancorossa, alla ricarca del gol del vantaggio. Vantaggio che, al 6’, Panico sigla di testa, sfruttando alla perfezione un cross dalla sinistra di Visconti. I dorici, con un uomo in meno, provano a pareggiare, ma la difesa rossonera, chiude bene. Il tecnico rossonro fa entrare anche Di Quinzio e Fabbrini per cercare di portere dentro forze fresche. Occasionissima per il raddoppio al 32’ con Di Quinzio che serve Bruzzaniti, ma il suo diagonale termina di pochissimo a lato.

L’Ancona ha il pregio di crederci fino alla fine e, al 42’, pareggia. Cross dalla trequarti di Lombardi che pesca Simonetti che, in area, tra due rossoneri appoggia la palla in porta.

R. L.