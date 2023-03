Nuovo tabù da sfatare sulla strada per i play-off

Salvezza e play-off si incrociano in una sfida storica, tra le più ricche di tradizione. Anche se il "Moccagatta" di Alessandria, lo stadio dove esordì in serie A un certo Gianni Rivera, ha rappresentato sempre un tabù per la Lucchese che ci ha vinto solo due volte nella storia, nel 1940 e il 3 giugno 1990 per 2-0.

L’Orso grigio, simbolo della squadra alessandrina, retrocesse, mentre la Pantera rossonera si esaltò nella stagione del double, la promozione in serie B e la vittoria in Coppa Italia di fronte ai ventimila spettatori di Palermo. Per il resto un 2-1 rossonero nel 1940, ma anche un 5-0 nel 1922 per l’Alessandria che si impose 4-2 in serie A nel 1947-48. Limitandosi all’ultimo mezzo secolo, da sottolineare i dieci confronti al "Moccagatta": cinque successi locali, (compreso il 5-2 del 2021) quattro pareggi e il già citato 2-0 della Lucchese 33 anni fa.

Nel 1981 vinse l’Alessandria 2-0 e venne celebrato il... funerale della Lucchese, con un’ironica (avrebbe voluto esserlo), finta cerimonia funebre inscenata dai tifosi grigi che però provocò molto nervosismo. Queste due società possono però essere accomunate da un nome: Renzo Melani. Con il tecnico di Fucecchio in panchina entrambe hanno vinto il torneo di C2.

L’Alessandria è terz’ultima, con la terza peggior difesa, la Lucchese in trasferta ha subìto solo dieci reti, meglio in tutto il girone, solo il Cesena fa meglio con 7. Si gioca sabato 11 marzo alle 17.30. Per il resto, la giornata numero 31 prevede un interessante Rimini-Pontedera con i granata toscani, settimi, in piena zona play-off, che potrebbero rendere un favore alla Lucchese se bloccassero i romagnoli che hanno gli stessi punti della truppa di mister Maraia. Il Siena, sesto, reduce da quattro pareggi in fila, ospita una Vis Pesaro in zona play-out.

La Carrarese, la squadra che pareggia di meno, appena quattro volte, contro quella che incamera più X, la Fermana. Per la zona salvezza completano il quadro Montevarchi-Torres e Ancona-San Donato Tavarnelle. Ma il big match è Reggiana-Entella, prima contro seconda. Gli emiliani guidano con sei punti di vantaggio sui liguri e in caso di successo metterebbero una seria ipoteca sulla vittoria finale.

Massimo Stefanini