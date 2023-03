Mountain bike, assegnati al Ciocco i Campionati Europei giovanili 2023

Una gara di mountain bike

Castelvecchio Pascoli,29 marzo 2023 – Dopo l’annullamento da parte del Comitato Organizzatore dell’evento inizialmente previsto in Svizzera a Trevano-Porza), il direttivo dell’UEC (Union Europénne di Cyuclisme) ha assegnato i Campionati Europei giovanili di mountain bike al Ciocco in provincia di Lucca. La rassegna si svolgerà presso l’attrezzato e noto complesso che sorge in Garfagnana dal 2 al 6 agosto.



“L’assegnazione all’Italia – ha detto Enrico Della Casa presidente dell’UEC - rappresenta un passo in avanti verso il completamento degli eventi UEC del 2023 e grazie alla Federazione Ciclistica Italiana, al suo presidente e alla commissione fuoristrada, si svolgerà in una località iconica per quanto riguarda la disciplina. Parlare di fuoristrada in Italia significa soprattutto parlare del complesso Il Ciocco, da sempre legato al mondo della MTB fin dagli albori di questo movimento. Memorabile infatti fu la seconda edizione della storia dei Campionati del Mondo Cross Country e Downhill del 1991. Si tratta di un vero e proprio paradiso dei bikers grazie ai suoi 600 ettari di area naturalistica, oltre 42 chilometri di strade e sentieri, percorsi ciclabili nel bosco, cinque diverse tipologie di strutture ricettive nel cuore dell’Appennino tra Toscana ed Emilia Romagna. Il ringraziamento dell’Union Européenne de Cyclisme –ha concluso il Della Casa - va alla Federazione Ciclistica Italiana, con il presidente della commissione fuoristrada Massimo Ghirotto, per l’appoggio, agli organizzatori de Il Ciocco che grazie ad una consolidata esperienza organizzativa, rappresentano una vera e propria garanzia per il successo dell’evento”.