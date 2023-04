Maraia: "Successo meritato, bravi i ragazzi"

Maraia batte Toscano 1 a 0, mentre Panico realizza un eurogol sotto lo spicchio rossonero dell’"Orogel" e vanifica il vantaggio di Celiento.

Disputando una delle migliori partite esterne, la Lucchese ha frenato la rincorsa del Cesena verso la vetta, ma, soprattutto, ha dimostrato di meritare di disputare, per il secondo anno consecutivo, i play-off.

Il trainer rossonero è da mettere tra i protagonisti assoluti del match, assieme ai suoi ragazzi, per come ha preparato una gara che, sulla carta, sembrava proibitiva, sorprendendo poi tutti nel mandare all’esordio l’ex tarantino De Maria, autore di una partita eccellente, fino a quando ha dovuto chiedere il cambio per crampi.

Il risultato non ha fatto una piega. Il giallo rimediato da Quirini non gli permetterà di giocare giovedì sera contro l’Entella che ha acciuffato in vetta alla classifica la stanca Reggiana. Grande entusiasmo tra i 150 tifosi rossoneri presenti e piena soddisfazione di Maraia (foto).

"Abbiamo portato a casa un punto molto importante – ha detto il tecnico – , ampiamente meritato, contro un avversario di valore. I ragazzi hanno avuto l’approccio giusto; hanno disputato un primo tempo eccellente. Il Cesena, nella ripresa, ha tenuto di più il pallino del gioco in mano, ma non è mai stato veramente pericoloso. Anzi, siamo stati noi, nel finale, a mettere apprensione alla difesa bianconera con un paiodi ripartenze".

Poi Maraia ha aggiunto: "Faccio i complimenti ai ragazzi, perché sono stati dentro la partita fino alla fine e un bravo a Panico per il gol spettacolare. L’esordio di De Maria è stato molto positivo. Giovedì sera ce la giocheremo contro l’Entella, diventata una delle due capolista, con la stessa attenzione e determinazione messe in campo a Cesena. Del resto la squadra ha sempre offerto buone prestazioni. Giocheremo in casa e faremo di tutto per regalare una grande soddisfazione ai nostri tifosi".

Emiliano Pellegrini