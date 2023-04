Maraia studia una Pantera sprint per l’Entella

La semi rovesciata vincente di Panico in piena area di rigore del Cesena, che ha permesso alla Lucchese di conquistare un robusto e meritato pareggio all’Orogel, è finita su Striscia la Notizia nella rubrica curata da Cristiano Militello e che fa vedere, ogni lunedì, i gol più belli e spettacolari, a prescindere dal campionato e dalla categoria. E Panico, al suo quarto centro stagionale, guiderà domani sera l’attacco rossonero nella sfida ad altissima quota contro la capolista Entella.

L’ex attaccante del Crotone, in prestito alla Lucchese, ha rivitalizzato il reparto offensivo per il suo modo di attaccare le difese avversarie, di lottare su tutti i palloni anche contro più avversari. Da attaccante esterno, Panico è diventato, a tutti gli effetti, un centravanti, grazie alla decisione dell’allenatore Maraia, decisione, che sul momento, poteva sembrare azzardata, di rinunciare alla punta centrale "tradizionale".

Ma il trainer rossonero, in vista del match contro i liguri, è alle prese con le sostituzioni di Cucchietti e Quirini, finiti per un turno dietro la "lavagna" dei cattivi. Mentre non c’è nessun dubbio per quanto riguarda il portiere, con il ritorno tra i pali di capitan Coletta, fuori da oltre cinque mesi, per il ruolo di marcatore di destra sono in ballottaggio Alagna e Merletti, con il primo decisamente favorito, mentre dovrebbe essere riconfermato, a sinistra, De Maria, dopo l’eccellente prestazione di Cesena.

Ma le novità nella formazione potrebbero essere altre e riguarderebbero sia il centrocampo, dove è in dubbio Franco, che la prima linea.

In mezzo al campo si fa strada l’ipotesi di Visconti al fianco di Tumbarello, mentre in attacco, possibile ritorno ai due attaccanti esterni veloci come Rizzo Pinna e Bruzzaniti, a sostegno di Panico. La partita contro l’Entella, che a livello di organico, è senza dubbio la più forte del girone, richiederà una prestazione di livello da parte della Lucchese, a caccia degli ultimi punti utili per disputare i play-off.

Il calendario, nelle ultime tre giornate ha riservato ai rossoneri tre ostacoli molto alti.

Il primo, di Cesena, è stato superato di slancio, ora è in arrivo, il secondo, quello contro la neo capolista Entella, mentre il terzo vedrà i rossoneri di scena allo stadio dei Marmi di Carrara (sabato 15 aprile) contro gli apuani di Dal Canto, che puntano a chiudere al quarto posto, che permetterebbe loro di saltare la prima fase dei play-off.

Un autentico "tour de force" in un finale di stagione che si annuncia quanto mai complicato e al tempo stesso di grande richiamo anche per i tifosi, che sicuramente domani sera (calcio di inizio alle 20,30) spingeranno forte alle spalle di Tiritiello e compagni, decisi a mettere il bastone tra le ruote alla prima della classe.

L’arbitro del match sarà Pascarella di Nocera Inferiore, che in questo campionato ha diretto Rimini-Carrarese 0-1, Siena-Lucchese 0-1, Imolese-Reggiana 0-1, Torres Cesena 0-1, Reggiana-Torres 1-0.

Visti i precedenti, tocchiamo pure ferro...

Emiliano Pellegrini