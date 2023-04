Lumberjack, primo anno e partenza super

La squadra femminile di ginnastica artistica Lumberjack di Pieve Fosciana, composta da ben 32 piccole atlete, nate tra il 2010 e il 2017, è scesa in pedana per la prima volta in assoluto in una gara interprovinciale disputatasi a Livorno, conquistando un totale di 32 medaglie, suddivise in 6 ori, 9 argenti e 17 bronzi, che hanno permesso alla Ginnastica Lumberjack di classificarsi al terzo posto nella graduatoria generale delle società partecipanti.

Una grande soddisfazione sia per i tanti genitori e parenti presenti alla competizione, sia per tutti gli allenatori e collaboratori della società, in primis l’allenatrice - capo Francesca Sbarra di Pisa, con l’aiuto prezioso dei colleghi Maria Bartolomei, Giulia Ottomanelli e Fabio Biagioni.

Prezioso anche l’apporto dei collaboratori Lucia Bacci, Andrea Tolaini, Laura Lunardi e Martina Giuntini, in particolare nelle ore di allenamento in palestra. "Siamo orgogliosi di questa prima competizione a livello interprovinciale - commenta il presidente Fabio Biagioni - in quanto la Lumberjack è, in assoluto, la prima società e scuola di ginnastica artistica nella Valle ed inoltre ci siamo confrontati, senza sfigurare, con società di grandi tradizioni come MDS Centro ginnico pisano, Oasi Club Livorno e Circolo3A di Viareggio".

"Ben 178 - prosegue il presidente Biagioni - sono state le atlete partecipanti alla manifestazione, che hanno affrontato tutti gli attrezzi ginnici, dalla trave al tappeto del corpo libero, al trampolino, in tutte le categorie, dalle più piccole classe 2017 fino alle allieve più grandi classe 2010".

"La nostra società - aggiunge il vicepresidente, Andrea Tolaini - svolge i propri allenamenti nella palestra comunale di Pieve Fosciana il mercoledì e il sabato. Chi fosse interessato può contattarci al numero 329.2053299 o su tutti i social. In questo primo anno di attività abbiamo avuto un buon riscontro con una quarantina di iscritte. Stiamo elaborando nuovi progetti e collaborazioni per l’immediato futuro, come il Summer camp Ginnastica per la prossima estate. Poi una gara-esibizione per la fine dell’anno sportivo 2023 e l’organizzazione di una gara interprovinciale con le società presenti a Livorno".

"Infine - conclude - l’obiettivo di creare figure professionali, tecnici e allenatori, in loco per dare ulteriore slancio alla pratica della ginnastica artistica. Ora infatti c’è carenza di personale professionale locale. Ad esempio le nostre coach Francesca Sbarra e Giulia Ottomanelli sono rispettivamente di Pisa e Roma".

Dino Magistrelli