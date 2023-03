Luigi, appena 10 anni, sotto i riflettori del "Franchi" A fianco della prima squadra con i suoi idoli della Fiorentina

Un pomeriggio indimenticabile al "Franchi" di Firenze per Luigi Torriani (nella foto), classe 2013, che ha realizzato il sogno, da giovanissimo ma appassionato tifoso della Fiorentina, di poter scendere in campo, con altri ragazzini, con la propria squadra del cuore, schierata a metà campo, prima della gara di campionato con il Bologna.

Luigi è stato accompagnato a Firenze dal fratello maggiore Matteo ed è sceso in campo con la maglia viola, tenendo per mano il giocatore del Bologna Posch, il difensore rossoblu che, purtroppo per i fiorentini, ha segnato il gol della vittoria. Luigi e Matteo hanno poi seguito la partita in Curva Fiesole, insieme ad altri membri della famiglia, a cominciare da papà Michele, tutti iscritti al Viola Club Castelnuovo Garfagnana. Per il giovanissimo Luigi è stata un’esperienza entusiasmante e molto emozionante per avere trascorso con i giocatori viola alcuni minuti prima della partita, parlando con loro.

Da parte della famiglia Torriani un grazie di cuore al presidente del Viola Club Castelnuovo Garfagnana Marsilio Bresciani per l’opportunità avuta.

Dino Magistrelli