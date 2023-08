Lucchese, più Magnaghi che Adorante In difesa preso l’esperto Sabbione

Più Magnaghi che Adorante. Uno dei due sarà il nuovo centravanti della Lucchese. Più il primo che il secondo. Scopriamo chi sono attraverso il loro curriculum. Andrea Adorante, scuola Inter, ha 23 anni ed è di Parma. E’ cresciuto nel settore giovanile dell’Inter fino ad arrivare alla Primavera (19 presenze, 12 reti). Il giovanotto è stato quindi ingaggiato dal Parma, che nel 2020 lo ha fatto debuttare in serie A. Poi Adorante è andato in prestito al Francavilla in C1 e successivamente a Messina (31 presenze ed 8 gol) Lo scorso è stato acquistato dalla Triestina, con la quale ha disputato 21 patite, realizzando 6 reti. Adorante ha ancora due anni di contratto con la Triestina, che non sembra avere intenzione a cederlo in prestito. E siamo a Simone Magnaghi, trentenne di Lovere, ultima stagione nel Pordenone, dove per la verità ha giocato poco (14 presenze ed un gol). Ma la sua carriera è piuttosto lunga. Ha iniziato nel settore giovanile dell’Atalanta, poi è andato al Tritium in serie C, quindi nell’Esperia Viareggio, nell’Entella, nel Prato, nel Venezia, nella Cremonese e del Tranato, prima di approdare nel Pordenone, dove è rimasto due stagioni, per poi andare prima al Teramo e successivamente al Sud Tirol, al Pontedera, nella sua migliore stagione in assoluto con 16 reti in 37 gare. Infine lo scorso anno nel Pordenone è stato impiegato, come detto solo 14 volte, probabilmente a causa di un infortunio. Dunque è da questo binomio, secondo gli ultimi "rumors" di mercato, che uscirà il nuovo numero 9 rossonero. Per la verità si è sparsa anche la voce di un possibile interessamento per l’ex attaccante della Lucchese degli anni 2014-2015 Alexis Ferrante, ultima stagione nel Cesena, il cui cartellino è di proprietà della Ternana, ma si dice che a differenza di Magnaghi, l’attaccante con doppio passaporto italiano ed argentino abbia un ingaggio molto alto, forse troppo per la serie C d che sia in procinto di passare alla Casertana.

E passiamo al difensore centrale, da mettere in alternativa a Tiritiello e Benassai. Presentato sui social come il supereroe della Marvel Ironman è arrivato Alessio Sabbione, 32 anni, genovese, da gennaio dello scorso campionato nell’Alessandria, dove peraltro ha giocato poco: appena 9 presenze. L’esperto difensore ligure ha firmato per i rossoneri e si mette a disposizione del mister per completare il reparto arretrato . Con l’arrivo della punta centrale ( Magnaghi) e di Sabbione, la campagna acquisti della Lucchese dovrebbe essere conclusa, a meno che non ci sia un colpo "last minute", sia in entrata che in uscita.

Emiliano Pellegrini