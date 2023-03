Lucchese, pari in casa nonostante l’uomo in più

L'entusiasmo della Lucchese dopo il gol

Lucca, 26 marzo 2023 – La Lucchese, nonostante la superiorità numerica raccoglie solo un punto nel match casalingo contro la Fermana. Il match è iniziato con i rossoneri subito in avanti all’11 con una bella punizione di Di Quinzio, ma il portiere alza la palla sopra la traversa. La Fermana conferma di essere una buona squadra e al 15’ con Romeo sbaglia una ghiotta occasione da gol.

Al 23’ però gli uomini marchigiani rimangono in dieci uomini per l’espulsione di De Nuzzo per un brutto fallo su Franco. In superiorità numerica gli uomini di Maraia provano a sbloccare la gara e con Mastalli nel giro di pochi minuti hanno due ghiotte occasioni. La prima al 29’ e la seconda al 32’, con il numero ventiquattro di casa che di testa impegna Borghetto a due belle parate. Il primo tempo si chiude in pratica qui, con Cucchietti che non riesce a trattenere la sfera, ma la palla per fortuna termina a lato.

Nella ripresa la Lucchese prova a partire più aggressiva e al 10’ passa in vantaggio con Panico, che con un bel rasoterra batte Borghetto. I rossoneri galvanizzati dal vantaggio provano a cercare la seconda rete con Romero, ma il portiere ospiti riesce in qualche modo a parare. La Fermana prova con tutte le sue forze, nonostante l’uomo in meno a pareggiare, ma la Lucchese si chiude bene e prova a colpire in contropiede.

La Lucchese continua a cercare il raddoppio, ma è la Fermana che al 38’ pareggia i conti con un colpo di testa di Spedalieri, che batte Cucchietti. in pieno recupero proteste della Fermana per Maggio che finisce a terra in area di rigore, ma l'arbitro fa cenno di proseguire. E sabato i rossoneri saranno impegnati al Dino Manuzzi nella difficile trasferta di Cesena. Un altro match contro una delle formazioni che proveranno fino alla fine a centrare la miglior posizione nei playoff.



Lucchese Fermana 1-1



LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Quirini, Tiritiello, Benassai, Visconti (27’st Alagna); Mastalli (13’ st D’Alena), Franco, Di Quinzio (13’ st Romero); Fabbrini (27’ st Bruzzaniti), Panico, Rizzo Pinna. (A disp.: Coletta, Galletti, Ferro, Bachini, Bianchimano, D’Ancona, Merletti, Pirola, Ravasio, De Maria). All. Maraia.



b: Borghetto; Gkertsos (33’ st Graziano), Parodi, Pellizzari, De Nuzzo; Scorsa 833’ st Spedalieri), Pinzi (33’ st Maggio), Misuraca; Romeo, Tulissi (1’ st Busatto), Neglia (35’ pt Eleuteri). (A disp.: De Mattei, Nardi, Vessella, Carosso, Nannelli, Pampano). All. Protti.



Arbitro: Gauzolino di Torino.



Reti: 10’ st Panico, 39’ st Spedalieri.



Note: angoli 8-6; espulso al 23’ pt De Nuzzo per gioco violento; ammoniti Di Quinzio, Mastalli, Bruzzaniti, Panico, Scorza, Meglia, Gkertsos e Romeo; recupero 3’ pt e 5’ st.